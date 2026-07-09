El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió la evaluación de la propuesta para otorgar la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al legislador José Jerí.

Rospigliosi también indicó que el reconocimiento responde a una práctica aplicada a quienes ejercieron la presidencia del Parlamento y que la decisión será tomada por el Consejo de la Medalla de Honor.

También afirmó que las investigaciones fiscales en curso contra Jerí no representan un impedimento legal para continuar con el procedimiento. Asimismo, señaló que el consejo encargado de revisar la postulación está integrado por seis miembros, quienes serán los responsables de emitir una decisión.

“Mañana no se va a condecorar a José Jeri, mañana hay la reunión del Consejo de la Medalla de ayer, donde se ha propuesto la condecoración al expresidente del Congreso”, declaró.

Respecto a los cuestionamientos contra el legislador, Rospigliosi sostuvo que “Una investigación no descalifica a nadie, como tú sabes”.