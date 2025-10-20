El congresista Fernando Rospigliosi manifestó que los fiscales a cargo del caso Cócteles deberían ser sancionados y separados de sus funciones, tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Keiko Fujimori.

Según el legislador, los magistrados habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado al destinar recursos públicos en una investigación que, de acuerdo con el máximo intérprete de la Constitución, se apartó del marco legal vigente.

Rospigliosi sostuvo que el proceso, impulsado por el equipo especial del Ministerio Público, representó un uso indebido de fondos y un ejemplo de lo que calificó como persecución judicial.

“En cualquier país del mundo donde funciona un sistema como el nuevo Código Penal, esos fiscales hace rato que habrían sido despedidos”, señaló al comparar la actuación de los fiscales con los estándares de otros sistemas judiciales, como el de Estados Unidos.

El parlamentario cuestionó la prolongación del caso y la manera en que se condujo la investigación, que involucró a la lideresa de Fuerza Popular y a su entorno político. En su opinión, las decisiones del Ministerio Público carecieron de sustento legal y derivaron en una afectación directa al erario nacional.

En esa misma línea, el presidente del Congreso calificó la investigación como una “persecución política ilegal”, aludiendo también al reciente fallo del Tribunal Constitucional.