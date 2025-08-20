El Ministerio Público volvió a desestimar la solicitud para que continúela investigación contra Pedro Cateriano, relacionada con supuestas irregularidades en la licitación del puerto de Chancay.

Mediante sus redes sociales, el exministro difundió un extracto de la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la que se confirma que no procede formalizar una investigación preparatoria por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias contra Pedro Cateriano y el expresidente Ollanta Humala.

“Años de una absurda persecución por cumplir con mi deber. En cualquier país civilizado, el que denuncia falsamente, tiene la obligación de indemnizar y los medios que acogen las calumnias, la responsabilidad de rectificar la información”, se lee en la publicación de Cateriano.

Finalmente la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios @FiscaliaPeru , confirmó que no ha lugar a formalizar y continuar contra mí, la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible y Tráfico de… pic.twitter.com/D0I5tfvnQL — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) August 19, 2025

La Fiscalía se pronunció en contra del recurso presentado por la procuradora pública especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas, quien solicitó dejar sin efecto la decisión del 22 de enero de este año, cuando otra fiscalía anticorrupción resolvió que no correspondía formalizar una investigación contra Ollanta Humala y Pedro Cateriano.

Luego de evaluar la carpeta, la Segunda Fiscalía volvió a rechazar la posibilidad de continuar con la investigación a nivel preparatorio y confirmó el archivo del caso.

Dicho caso se originó a partir de la denuncia presentada por el comandante en retiro de la Marina, Gregory Paredes, quien señaló presuntos incumplimientos contractuales por parte de la empresa Terminales Portuarios Chancay.