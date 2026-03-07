La eventual presencia pública de Vladimir Cerrón vuelve a generar expectativas dentro de Perú Libre.

El congresista Flavio Cruz afirmó que en su agrupación esperan que el líder del partido pueda retomar actividades presenciales, especialmente ante la audiencia programada para el 11 de marzo en el Tribunal Constitucional que evaluará su situación jurídica.

El parlamentario explicó en una entrevista en Canal N que el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que las etapas de debate en el proceso electoral se desarrollen de forma presencial, lo que hace necesaria la participación física del candidato.

En ese contexto, señaló que el recurso de habeas corpus presentado podría permitir que Cerrón se integre plenamente a la campaña.

La audiencia en el Tribunal Constitucional fue fijada en menos de 20 días después de que el expediente fuera remitido desde la Corte Superior de Justicia de Lima el 11 de febrero. Algunos especialistas han considerado inusualmente rápida esta programación; sin embargo, Cruz rechazó que exista algún tipo de favorecimiento político y sostuvo que se trata de la aplicación de los plazos legales.