Ministro Marco Vinelli anuncia S/450 millones para atender 380 puntos críticos ante posible impacto de El Niño

El Gobierno emitirá hoy un decreto supremo para destinar S/450 millones a la atención de 380 puntos críticos ubicados en Tumbes, Lambayeque, Piura, Áncash, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa, informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, durante la presentación del Gabinete Ministerial ante la Cámara de Diputados.

Vinelli señaló que el Ejecutivo también viene implementando acciones frente al déficit hídrico y las sequías.

Entre las medidas mencionó un decreto supremo para atender a 607 distritos de 16 regiones y un decreto de urgencia por S/180 millones para instalar 12 geomallas en Lima. Además, se inició la limpieza de 60 puntos críticos con maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua.

Como parte de la preparación, el Gobierno dispone actualmente de 1,100 unidades de maquinaria pesada, volquetes y vehículos de apoyo, además de 460 motobombas, 300 unidades entre cisternas, hidrojets, camiones trasvasadores y máquinas limpiadoras, y 415 módulos temporales de vivienda. También se prevé contar con 77 puentes para responder ante eventuales emergencias.

El ministro indicó que las acciones se ejecutan de manera coordinada entre distintos sectores y entidades.

“La prioridad de nuestras acciones son la vida y la salud de las personas, los hogares de los peruanos, la infraestructura pública y privada”, afirmó.