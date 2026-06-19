Este jueves 19 de junio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos presenten oficialmente a sus candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026.

La inscripción podrá realizarse hasta las 23:59 horas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las organizaciones políticas pueden completar el trámite de manera virtual mediante la plataforma Declara+ o acudir presencialmente a las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales, oficinas desconcentradas del organismo electoral y la sede ubicada en el jirón Cusco, en el Cercado de Lima.

El cierre de inscripciones llega luego de que las autoridades electorales ampliaran el cronograma por 72 horas adicionales. Tras esta etapa, los organismos competentes continuarán con la revisión de la documentación presentada por cada agrupación.

Las elecciones se realizarán el 4 de octubre en todo el país. En el caso de Lima Metropolitana, la próxima autoridad edil reemplazará a Renzo Reggiardo. Entre las figuras que ya han oficializado o anunciado su participación en la contienda destacan Carlos Bruce, Luis Rubio, Francis Allison y Ricardo Belmont.