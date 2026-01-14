El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se refirió a los cuestionamientos surgidos por el encuentro no oficial entre el presidente José Jerí y un empresario de origen chino, y pidió evitar conclusiones adelantadas.

De Zela indicó que será el propio mandatario quien brinde las explicaciones correspondientes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El canciller sostuvo que este tema no ha generado una ruptura entre el jefe del Estado y el presidente del Consejo de Ministros. Precisó que en la reunión de la que formó parte no se registraron desacuerdos entre las autoridades y reiteró que se debe aguardar el desarrollo de las instancias de control parlamentario.

En otro momento, De Zela informó sobre la firma de un acuerdo entre la Cancillería y la Organización de los Estados Americanos para facilitar el trabajo de las misiones de observación internacional que acompañarán las elecciones generales previstas para abril.