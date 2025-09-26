El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) busca garantizar mejoras en las condiciones laborales de sus servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, a través de dos proyectos de ley que actualmente se encuentran en el Congreso de la República.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció que la institución respaldará la aprobación de estas iniciativas ante el Parlamento y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

La medida responde a la política institucional de fortalecer el bienestar de los trabajadores penitenciarios y asegurar el reconocimiento de sus derechos.

Paredes Yataco destacó que el organismo continuará con gestiones al más alto nivel para concretar mejoras que permitan “reivindicar las justas expectativas del trabajador penitenciario, que dignifiquen y propicien su bienestar y el de sus familias”.

El primero de los proyectos, identificado como N.° 11715, plantea la autorización para adecuar el incentivo único administrado por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), percibido por el personal del INPE bajo el régimen del DL 276.

La propuesta busca uniformizar este beneficio no remunerativo, tomando como referencia los criterios aplicados en otras entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

El segundo proyecto, el N.° 11446, tiene como finalidad autorizar la homologación y nivelación de la escala del mismo incentivo único del CAFAE para el personal administrativo. Su propósito es garantizar equidad y actualizar los montos, bajo el principio constitucional de igualdad, manteniendo su carácter no remunerativo.

Ambas iniciativas legislativas están en evaluación en las comisiones de Presupuesto y de Justicia del Congreso. Su impulso ha contado con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Carrera del INPE (SINSECA), que ha gestionado estas demandas como parte de la agenda laboral de los servidores penitenciarios.