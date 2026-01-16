El Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la candidatura de Sandra Elizabeth Castro Castillo al Senado de la República, dentro del marco de las elecciones generales del 2026.

El pronunciamiento del máximo ente electoral ratifica lo resuelto previamente por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 y declara fundado en parte el recurso de apelación presentado por el personero legal del Partido Morado, Mauricio Enrique Palomino Vidal, respecto a la inscripción de la postulante.

En la misma resolución, el JNE dispuso que el Jurado Electoral Especial continúe con el trámite correspondiente para otros candidatos comprendidos en el expediente, entre ellos Ángel Gonzáles, cuyo caso fue evaluado de manera independiente.

Con esta decisión, Sandra Castro queda excluida de la contienda electoral para el Senado por el Distrito Electoral Único Nacional. Hasta el momento, el Partido Morado no ha informado públicamente cuál será su posición ni las acciones que adoptará tras el fallo.