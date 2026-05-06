La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra Jorge Ugarte, conocido como “El Profe sobre ruedas”, por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2026.

Según la entidad, el denunciado lideró a unas 500 personas en acciones que comenzaron en la sede del JNE y luego se trasladaron hasta la vivienda de su presidente, Roberto Burneo.

De acuerdo con el expediente fiscal del Caso 1211-2026, la principal imputación es por el presunto delito de sedición, contemplado en el artículo 347 del Código Penal.

El JNE sostiene que Ugarte habría promovido mensajes para desconocer a la autoridad electoral e incluso realizó llamados públicos a un “golpe cívico militar”, solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas.

La entidad también amplió la denuncia por los presuntos delitos de acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad. Según el informe de seguridad, el grupo llegó hasta la vivienda de Burneo en San Isidro, donde se habría expuesto la ubicación del inmueble y realizado acciones de hostigamiento mediante megáfonos y transmisiones en vivo.

Ante estos hechos, la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales del JNE solicitó a la Policía Nacional patrullaje preventivo permanente en la sede de Jesús María y en los domicilios de los integrantes del pleno.

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