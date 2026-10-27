Los resultados de las elecciones municipales, provinciales y distritales se conocerían durante la segunda semana de diciembre, estimó Ernesto Rosales, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La fecha dependerá de la resolución de las actas observadas y de los recuentos de votos que aún están en trámite.

En declaraciones a Canal N, Rosales precisó que, según el reporte del organismo electoral, se había resuelto el 99,8 % de las actas observadas y se había completado el 84 % de los recuentos de votos en el ámbito nacional.

El especialista indicó que los jurados electorales especiales y el Pleno del JNE permanecen en sesión permanente, incluidos los días no hábiles, para atender los recuentos y las actas impugnadas. En el caso de las elecciones regionales, el plazo para concluir las audiencias de recuento vence el 28 de octubre.

Rosales explicó que este plazo busca disponer del tiempo necesario para organizar la segunda elección regional, prevista para el 6 de diciembre.