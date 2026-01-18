El presidente de la República, José Jerí, ofreció un mensaje a la nación en el que amplió sus explicaciones sobre su ingreso encapuchado a un chifa ocurrido el 26 de diciembre, hecho que generó cuestionamientos públicos.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado señaló que, antes de asumir la presidencia el 10 de octubre, se comprometió a gobernar sin aislarse de la realidad y priorizando la presencia directa en las calles y regiones del país. “Se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles y no en una oficina”, afirmó.

Jerí se definió como un presidente que rompe protocolos, interactúa directamente con la ciudadanía y no evita las críticas. “Un presidente que sale a comer con lentes o sin lentes, que sale a comprar con gorra o sin gorra”, sostuvo durante su alocución.

Detalles de la reunión en el chifa

El mandatario explicó que ese día feriado, tras realizar recorridos por Lima junto al ministro Tiburcio y su escolta, los invitó a cenar en el chifa del señor Johnny, a quien dijo conocer desde hace tiempo por actividades culturales y sociales.

Indicó que la conversación giró principalmente en torno a la futura celebración de la amistad Perú–China, prevista para el 1 de febrero, y recalcó que las reuniones posteriores sobre este tema han sido de conocimiento público.

“Mi salida a comer en el chifa no tuvo contenido irregular ni de similar naturaleza”, enfatizó el presidente, negando cualquier pedido de apoyo, gestión o intercesión a favor del empresario o de terceros.

Disculpas públicas y reconocimiento del error

Jerí reconoció que, debido a antecedentes recientes vinculados a expresidentes, su accionar generó suspicacias en la opinión pública. Por ello, admitió expresamente su responsabilidad.

“Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y por haber generado dudas sobre mi comportamiento”, señaló.

Asimismo, aseguró que colaborará con todas las instancias que soliciten información o lo convoquen para aclarar los hechos, reiterando que dará la cara “sin esconderme y transparentando mis actividades”.

Medidas anunciadas para evitar nuevos cuestionamientos

El presidente afirmó que no volverá a cometer un error similar y anunció que, en adelante, todas sus actividades contarán con registro oficial, incluso cuando se trate de acciones cotidianas.

“Me seguirán viendo en las calles, comprando o comiendo algo, pero esta vez dejando registro de mis actividades para que las cosas buenas no parezcan malas”, indicó, precisando que continuará con operativos y visitas tanto en Lima como en las regiones hasta julio de este año.

Finalmente, pidió que este episodio no distraiga la agenda principal del país y exhortó a la ciudadanía a elegir con responsabilidad a las próximas autoridades.