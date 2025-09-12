El congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburu presentó su renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso (APP). La decisión fue formalizada mediante una carta enviada al vocero del grupo parlamentario, Eduardo Salhuana, en la que explicó que responde a motivos “estrictamente personales”.

En el oficio, el legislador precisó que su salida no está vinculada a discrepancias políticas ni partidarias.

“Mi decisión se basa en temas estrictamente personales que escapan al ámbito político”, indicó en el documento.

Con esta renuncia, Lizarzaburu deja su segunda bancada desde que inició funciones en el actual periodo legislativo. En un inicio, integró Fuerza Popular, agrupación con la que llegó al Congreso, para luego sumarse a las filas de APP.