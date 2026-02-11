El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra José Williams Zapata por una presunta omisión de información en su declaración jurada de Hoja de Vida.

La medida se adoptó luego de un proceso de fiscalización que identificó la posible falta de registro de una sentencia condenatoria vinculada a un delito doloso, información que la normativa electoral vigente exige a los candidatos.

El procedimiento se basa en la presunta omisión de consignar datos relevantes en el Rubro V de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, que se refiere a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.

La resolución precisa que esta omisión constituye una infracción contemplada en la Ley de Organizaciones Políticas y en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

El Jurado Electoral Especial otorgó a Avanza País – Partido de Integración Social un plazo máximo de un día calendario para presentar descargos, notificados al personero legal Aldo Fabrizio Borrero Rojas a través de la casilla electrónica habilitada.

La resolución advierte que “de no presentarse descargos dentro del plazo establecido, el órgano electoral podrá emitir pronunciamiento con la información disponible en el expediente”.