La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la ceremonia por el 39.° aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú, realizada en la sede de esta unidad en Ate.

Fujimori sostuvo que las labores policiales frente a la delincuencia requieren preparación técnica, coordinación y firmeza. A la vez, remarcó que las acciones operativas deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El Perú los necesita. Los necesita preparados, unidos y firmes. Los necesita respetuosos de la ley y de los derechos de todos los ciudadanos. Los necesita con la misma valentía de quienes los precedieron, pero también con la misma firmeza puesta en los nuevos desafíos de la seguridad nacional”, expresó la mandataria.

La presidenta también señaló que su administración destinará mayores recursos para mejorar el equipamiento y las capacidades tácticas de la Policía Nacional.

Durante su intervención, además, reconoció el respaldo que brindan los familiares de los agentes ante los riesgos y las ausencias que implica el servicio policial.