Luis Galarreta insiste en ampliar facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Luis Galarreta insiste en ampliar facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante la Comisión de Constitución del Senado el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y afirmó que las seis materias aprobadas por la Cámara de Diputados son insuficientes para atender las prioridades del Gobierno en seguridad ciudadana, prevención de los efectos del fenómeno El Niño y solución de problemas estructurales del país.

Galarreta precisó que el Ejecutivo solicitó facultades en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento. “En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados (...) para nosotros no es suficiente”, manifestó, y advirtió que negar la delegación sería una decisión histórica.

En materia de seguridad, el jefe del Gabinete sostuvo que el país necesita herramientas legales para responder con mayor rapidez a las organizaciones delictivas. Por ello, planteó fortalecer las labores de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como establecer mecanismos que permitan intervenciones más precisas y reduzcan los riesgos para sus efectivos.

Respecto al fenómeno El Niño, indicó que las medidas buscan reducir las muertes y los daños a la propiedad pública y privada mediante procedimientos más ágiles para atender emergencias. Asimismo, destacó la necesidad de resolver problemas estructurales relacionados con la infraestructura, la falta de conexión entre regiones, el déficit de agua y desagüe y las demoras en la titulación de propiedades.

Finalmente, Luis Galarreta reconoció que corresponde al Senado decidir si concede las facultades legislativas de manera total o parcial, modifica el plazo solicitado o rechaza el pedido. Aclaró que el Gobierno puede continuar adoptando medidas sin esta delegación, pero sostuvo que su aprobación permitiría acelerar decisiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y las emergencias.

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