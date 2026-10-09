El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante la Comisión de Constitución del Senado el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y afirmó que las seis materias aprobadas por la Cámara de Diputados son insuficientes para atender las prioridades del Gobierno en seguridad ciudadana, prevención de los efectos del fenómeno El Niño y solución de problemas estructurales del país.

Galarreta precisó que el Ejecutivo solicitó facultades en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento. “En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados (...) para nosotros no es suficiente”, manifestó, y advirtió que negar la delegación sería una decisión histórica.

En materia de seguridad, el jefe del Gabinete sostuvo que el país necesita herramientas legales para responder con mayor rapidez a las organizaciones delictivas. Por ello, planteó fortalecer las labores de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como establecer mecanismos que permitan intervenciones más precisas y reduzcan los riesgos para sus efectivos.

Respecto al fenómeno El Niño, indicó que las medidas buscan reducir las muertes y los daños a la propiedad pública y privada mediante procedimientos más ágiles para atender emergencias. Asimismo, destacó la necesidad de resolver problemas estructurales relacionados con la infraestructura, la falta de conexión entre regiones, el déficit de agua y desagüe y las demoras en la titulación de propiedades.

Finalmente, Luis Galarreta reconoció que corresponde al Senado decidir si concede las facultades legislativas de manera total o parcial, modifica el plazo solicitado o rechaza el pedido. Aclaró que el Gobierno puede continuar adoptando medidas sin esta delegación, pero sostuvo que su aprobación permitiría acelerar decisiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y las emergencias.

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