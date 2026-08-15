Una de las medidas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca incorporar en el paquete de facultades legislativas contempla modificar el control de seguridad en los alrededores de los establecimientos penitenciarios.

Cabe mencionar que la propuesta plantea que “las Fuerzas Armadas hagan el control perimétrico de los penales”.

Ernesto Álvarez Miranda explicó que la iniciativa apunta a impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir la presencia de antenas en las zonas cercanas a las cárceles, elementos que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales.

En ese sentido, sostuvo que la medida contribuiría a reforzar la seguridad en el entorno de los penales.

El titular de Justicia también anunció que su gestión impulsará una reforma del sistema penitenciario y atribuyó parte de las dificultades actuales a los efectos de la crisis política en diversos ministerios e instituciones, incluido el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).