El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció este viernes 3 de octubre sobre su futuro político y descartó una eventual postulación a la Presidencia de la República o a cualquier otro cargo de elección popular en los comicios generales de 2026.

Durante una conferencia de prensa, Quero aclaró que no ha recibido propuestas ni invitaciones para integrarse a alguna lista o movimiento electoral, y subrayó que su labor actual continúa enfocada en la gestión del sector Educación.

“No he tenido en este momento ninguna invitación para postular a ningún cargo de elección popular. Yo estoy abocado a mi tarea veinticuatro siete y agradecido con la confianza del premier y de la señora presidenta de la república”, señaló el titular del Minedu.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que los ministros que busquen participar en los próximos comicios deben renunciar a sus cargos, como máximo, hasta el 13 de octubre de 2025. En ese marco, Quero sigue en funciones y no ha presentado una carta de dimisión.

De acuerdo con una publicación del medio Ojo Público, el ministro aparece como afiliado al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), agrupación política liderada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

No obstante, Quero ha insistido en que no realiza actividades políticas ni tiene planes de sumarse a una campaña, reiterando que su trabajo se centra en la conducción del Ministerio de Educación.