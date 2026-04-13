La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 55,090% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene en el primer lugar de la votación presidencial en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 01:27:50 p.m. del 13 de abril de 2026, Fujimori alcanza 16,94% de votos válidos, consolidando su posición como la candidata más votada hasta el momento.

Según el reporte oficial, Fujimori registra 1,703,313 votos, superando ampliamente a sus principales competidores en esta etapa del conteo.

Más de 51 mil actas ya fueron contabilizadas

El reporte oficial detalla que, del total de 92,766 actas electorales, ya se contabilizaron 51,105 actas, lo que representa el 55,090% del total nacional.

Asimismo:

16 actas fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE)

fueron enviadas al 41,500 actas permanecen pendientes de procesamiento

Este avance permite identificar tendencias preliminares, aunque los resultados podrían modificarse conforme se incrementa el número de actas contabilizadas.

Disputa por el segundo lugar continúa ajustada

Aunque Fujimori mantiene el liderazgo, la principal expectativa se centra en la definición del segundo lugar, que determinará quién la acompañará en una eventual segunda vuelta electoral.

Los resultados muestran que Rafael López Aliaga continúa en el segundo lugar, mientras Jorge Nieto se mantiene en tercera posición, configurando un escenario competitivo que podría variar en las próximas actualizaciones.

Este panorama coincide con las proyecciones previas que señalaban una contienda estrecha por el pase al balotaje.

Resultados oficiales · ONPE 🗳️ Elecciones 2026 Actas procesadas 55.090% Actualización en tiempo real · ONPE Va primero Keiko Fujimori 16.94% 🗳️ Ver resultados completos en la ONPE →

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.