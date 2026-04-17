El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional postergar su declaración testimonial prevista para este viernes 17 de abril, dentro de la investigación abierta por la demora en la entrega de material electoral durante las Elecciones Generales del domingo 12.

Mediante un documento presentado por su defensa legal, indicó que el 15 de abril ya había solicitado una nueva fecha para la diligencia. En ese mismo escrito también pidió que la declaración se lleve a cabo de manera virtual.

La solicitud, según se señala, responde a “por motivos estrictamente de salud e integridad personal”. Además, recordó que la Junta Nacional de Justicia le abrió una investigación preliminar y le concedió diez días hábiles para presentar un informe escrito con los medios probatorios que considere necesarios.

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