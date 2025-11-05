El Poder Judicial ordenó a la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. suspender de inmediato el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, bajo apercibimiento de aplicar multas consecutivas en caso de incumplimiento.

La decisión se da luego de que la empresa retomara el cobro de la tarifa en el tramo sur de la Panamericana, tras apelar la sentencia judicial que había dispuesto previamente la suspensión del pago.

Advertencia de sanciones por desacato

En la nueva resolución, el juzgado exhorta a la concesionaria a cumplir el mandato judicial de manera estricta, recordando que la reanudación del cobro vulnera la decisión emitida en primera instancia.

El tribunal advirtió que, de persistir el incumplimiento, se impondrán multas económicas sucesivas, además de las sanciones administrativas correspondientes.

Contexto del conflicto

El caso forma parte de una controversia legal entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa Rutas de Lima, concesionaria de los peajes de la Panamericana Sur y Norte.

El fallo inicial ordenó la suspensión del cobro en las estaciones de Villa y Punta Negra, tras una demanda interpuesta por la comuna capitalina, argumentando que los pagos eran abusivos y carentes de justificación técnica.

Pese a la sentencia, la concesionaria reactivó el cobro al apelar la decisión, lo que motivó la nueva orden judicial de cumplimiento obligatorio.

Datos clave

Entidad judicial: Poder Judicial del Perú

Poder Judicial del Perú Empresa involucrada: Rutas de Lima S.A.C.

Rutas de Lima S.A.C. Medida: Suspensión inmediata del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Suspensión inmediata del cobro de peajes en Villa y Punta Negra Advertencia: Multas consecutivas en caso de incumplimiento

Multas consecutivas en caso de incumplimiento Motivo: La empresa reanudó el cobro tras apelar la sentencia que lo prohibía

La empresa reanudó el cobro tras apelar la sentencia que lo prohibía Parte demandante: Municipalidad Metropolitana de Lima

Municipalidad Metropolitana de Lima Tramo afectado: Panamericana Sur

TE PUEDE INTERESAR