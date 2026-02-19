Kelly Portalatino afirmó que la elección de José María Balcázar se dio mediante un proceso democrático en el Congreso y que los votos representan una gran responsabilidad tanto para la bancada como para el presidente.

Consultada sobre los cuestionamientos hacia Balcázar, indicó que será él quien deba asumir una autocrítica si corresponde, y que lo prioritario es generar confianza y estabilidad política en el país.

La congresista destacó en Canal N que el presidente cuenta con experiencia en la administración pública y que su gestión debe enfocarse en estabilidad política, seguridad y recuperación económica.

Sobre el indulto a Pedro Castillo, afirmó que el tema está en la agenda, pero que no constituye un asunto urgente frente a los desafíos actuales.