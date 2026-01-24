Desde Huancayo, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exhortó al Congreso de la República a no otorgar protección política al presidente José Jerí frente a los cuestionamientos que enfrenta.

En ese sentido, advirtió que una eventual falta de acción por parte del Parlamento podría interpretarse como un acto de encubrimiento.

Durante su discurso, recordó que para que prospere una censura se requieren 78 votos, aunque precisó que el Legislativo se encuentra actualmente en receso. El llamado estuvo dirigido directamente a los congresistas, a quienes pidió asumir su responsabilidad política ante el escenario actual.

En otro momento, López Aliaga respondió a las acusaciones realizadas por el prófugo Vladimir Cerrón, quien lo señaló por presuntas estafas vinculadas a la compra de trenes. El candidato rechazó esas imputaciones y retó al exgobernador regional de Junín a debatir públicamente sobre salud, indicando que puede elegir la fecha y la plataforma digital.