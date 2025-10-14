El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, participa en la reunión convocada por el presidente encargado José Jerí en Palacio de Gobierno, donde más de 30 burgomaestres limeños abordaron el tema de la seguridad ciudadana.

Durante declaraciones a la prensa, Reggiardo resaltó que la cita estuvo centrada en el combate a la delincuencia, pero también hizo un llamado a la articulación política y técnica del futuro gabinete ministerial.

“No queremos un gabinete solo de técnicos. Necesitamos ministros que trabajen con todos los sectores, incluyendo los de oposición”, afirmó el alcalde de Lima.

El burgomaestre reconoció que Jerí aún no ha conformado su gabinete, pero consideró que debe tomarse el tiempo necesario para escoger a los mejores perfiles. Subrayó que el próximo ministro del Interior debe tener experiencia integral no solo en materia policial, sino también en los ámbitos penitenciario y judicial.

Seguridad y tránsito: propuestas municipales

Reggiardo indicó que durante la reunión se presentarán propuestas enfocadas en fortalecer los cuerpos de serenazgo y mejorar la coordinación con la Policía Nacional.

“Tenemos una fuerza humana de aproximadamente 60 mil serenos en el país, de los cuales unos 15 mil están en Lima. Queremos que se profesionalicen y que puedan apoyar también en el tránsito”, explicó el alcalde.

El burgomaestre enfatizó que el principal problema que enfrentan los peruanos es la inseguridad, por lo que pidió sumar esfuerzos entre el Gobierno y los municipios.

Amplia asistencia de alcaldes pese a críticas

Pese a que algunos alcaldes calificaron la cita como “poco formal” debido a la ausencia de un gabinete ministerial, la asistencia fue considerable. Según Reggiardo, alrededor de 35 alcaldes distritales llegaron al Palacio de Gobierno para participar en el encuentro.

Consultado sobre la ausencia del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, quien decidió no asistir, Reggiardo respondió: “Él tendrá sus razones y las respeto. Aquí estamos un número importante de alcaldes”.

