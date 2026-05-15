Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales culminara el procesamiento del 100 % de las actas electorales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció desde la plaza principal del sector Andahuasi, en Sayán, provincia de Huaura, sobre la nueva etapa de la contienda electoral.

Durante sus actividades de campaña, el postulante señaló que esperará la proclamación oficial de resultados prevista para este domingo 17 de mayo para definir cuándo presentará a su equipo técnico.

“El día domingo, que será la proclamación oficial, vamos a decidir el día (de la presentación del equipo). Será de repente miércoles. Vamos a coordinar con nuestro equipo porque estamos ya en condiciones de anunciar nuestro equipo económico, nuestro equipo político, nuestro equipo de voceros”, declaró.

Sánchez sostuvo que los resultados de la primera vuelta reflejan la necesidad de construir consensos políticos y sociales.