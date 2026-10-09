El senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana, denunció que fue víctima de un asalto armado cuando regresaba de una labor de fiscalización en la provincia del Manu, en Madre de Dios.

Según declaró a Canal N, el ataque ocurrió el último jueves alrededor de las 6:10 p. m., a unos 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

El parlamentario relató que los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego y lo obligaron a descender de la unidad.

Además, se llevaron al conductor, quien posteriormente logró salir, y robaron o destruyeron celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink . La Policía de Carreteras acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Ccahuana explicó que la delegación había realizado una inspección por una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización. Añadió que los asaltantes preguntaron si llevaban oro, aparentemente por una posible sospecha de vínculos con actividades mineras.

Asimismo, indicó que había recibido llamadas sospechosas antes del incidente, aunque aclaró que no podía confirmar que el ataque estuviera dirigido contra él.

El senador no descartó que el asalto pudiera estar relacionado con sus denuncias sobre presuntas irregularidades en concesiones forestales, la presencia de integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y la venta de combustible en el corredor minero de Inambari, que, según afirmó, favorecería a la minería ilegal. Sin embargo, no presentó pruebas que permitan establecer una relación entre estos hechos y el ataque.

Finalmente, Ccahuana pidió al Gobierno reforzar las labores de inteligencia y seguridad en Madre de Dios para prevenir los asaltos, secuestros y extorsiones. También solicitó investigar el ataque para identificar a los responsables.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad