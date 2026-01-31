El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Davila Paredes, dijo que es un “problema” que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional la Ley 32330, que permitía que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos.

Precisó que en la primera semana de enero, según estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervinieron a 78 menores de edad por la comisión de diferentes delitos. No obstante, 15 de ellos fueron retenidos por estar vinculados a casos de extorsión con uso de dinamita.

“Antes teníamos una ley que indicaba que los menores de 16 y 17 años podían ser juzgado como adultos y se recluidos en el penal El Milagro, pero el TC lo ha declarado inconstitucional y ahí viene el problema que tiene todo el país. Ahora hay que analizar bien si se ve por los derechos de estos menores de edad que son utilizados por cabecillas de organizaciones criminales para cometer delitos graves o se tiene que luchar contra la criminalidad”, enfatizó.

REGRESAN

Edwin Dávila advirtió que debido a la decisión del TC los 20 menores de edad recluidos en el penal de El Milagro tendrán que retornar al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, también conocido como exFloresta. “En ese centro juvenil hay un hacinamiento total. Es una construcción de hace 29 años. Los menores que están allí se estarán reinsertando a la sociedad, hay que analizar todo eso. Nosotros estamos preocupados”, recalcó.

Precisó que la exFloresta tiene capacidad para albergar a 90 internos, pero actualmente hay 225 y a ellos hay que sumar los 20 que serán trasladados del penal El Milagro. “O sea, serán 245, imagínense cómo duermen, en qué condiciones se encuentran. Hay que evaluar esta situación con pinzas”, añadió.

MEDIDAS

Para evitar que más menores sean captados por bandas criminales Se diseñará un plan de capacitación en coordinación con los alcaldes de los diferentes distritos de la provincia de Trujillo, para que designen personal especializado a acudir a los centros educativo a dictar charlas y orientar a los muchachos.