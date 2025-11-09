Con la finalidad de prevenir riesgos durante el embarazo que permita salvaguardar la vida de la mamá y del niño en proceso de formación, unas 40 madres gestantes se beneficiaron de la Campaña de Ecografía gratuita que organizó la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Alto Trujillo y la Empresa Agroindustrial Danper, desarrollada en las instalaciones del exconcejo en el Barrio 3A.

Durante la jornada, el administrador municipal Joseph Cubas Tejada verificó que la campaña se realice con éxito donde participaron gestantes en situación de vulnerabilidad o de bajos recursos económicos que viven en ese sector y cercanos a la jurisdicción.

“Lo que buscamos es contribuir con el bienestar de la madre, a través del diagnóstico temprano, a fin de fortalecer las acciones preventivas en esta etapa de la gestación y tratar que no existas riesgos durante el parto”, indicó Cubas Tejada.

También precisó que también se brindaron otros servicios complementarios como medicina general, triaje, nutrición y odontología sin costo alguno.

Asimismo, el funcionario edil anunció que la próxima campaña se tiene planificado realizar el 13 de diciembre.