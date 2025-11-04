El Consultorio Médico Rodante de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) llegará este jueves 6 de noviembre hasta el distrito de Simbal, con la finalidad de atender a más de 700 pobladores.

La actividad se desarrollará en el comedor popular César Armestar Valverde, ubicado en la plaza mayor, para acercar los servicios médicos a esta localidad alejada de Trujillo y tratar de prevenir enfermedades que afectan a la población.

De 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se espera la asistencia masiva de personas de situación económica precaria, que no pueden pagar una consulta médica y comprar sus medicamentos.

Se ofrecerán las atenciones en medicina general, triaje, obstetricia, nutrición, psicología, odontología y laboratorio clínico. Además, de la entrega gratuita de medicamentos.