Elías Rodríguez Zavaleta, coordinador de Podemos Perú en La Libertad, invocó a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel a evaluar y cambiar a los gerentes regionales que dejó la administración de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad, con la finalidad de mejorar los resultados de su gestión.

Para el excongresista, los actuales funcionarios “no obedecen a una hoja de ruta técnica sino política”.

Además, consideró que el principal error de la gestión de Alianza para el Progreso en la Región es designar como gerentes a políticos que perdieron en las últimas elecciones.

“Para político, solo el gobernador, los demás deben ser técnicos que resuelvan la problemática de la región”, dijo.