La mañana del domingo 14 de diciembre, en el distrito de Víctor Larco Herrera, una joven resultó herida luego que la moderna camioneta en la que se desplazaba terminara estrellándose contra un árbol. La unidad vehicular terminó sobre la vereda.

Los hechos

Este accidente se registró a las 7:30 de la mañana, en la avenida Huamán. Personal de serenazgo de Víctor Larco y la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para atender el siniestro. Además, bomberos voluntarios rescataron a la herida que quedó atrapada en el interior del vehículo y la trasladaron en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hasta una clínica local para que reciba la atención médica correspondiente.

Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas y así determinar las causas de este incidente.