La Municipalidad Provincial de Trujillo puso en marcha un plan de acción frente a una posible afectación por lluvias intensas y activación de quebradas, ante los pronósticos climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la región.
Como parte de esta estrategia preventiva, el concejo provincial aprobó también el Plan Anual de actividades en Gestión del Riesgo de Desastres Provincial y el Reglamento Interno de Funciones en Gestión del Riesgo de Desastres, instrumentos técnicos que permiten organizar, articular y optimizar la respuesta de las distintas áreas municipales frente a cualquier eventualidad.
Entre las principales medidas adoptadas destacan la limpieza, descolmatación y encauzamiento de quebradas en puntos críticos de los distritos por donde discurren las aguas de lluvias, así como la identificación y monitoreo de zonas vulnerables ante posibles empozamientos de agua.
Estas acciones buscan reducir el impacto de los fenómenos naturales, prevenir inundaciones y garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal en diferentes sectores vulnerables de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Río Chicama arrasa con 10 hectáreas de sembríos de palta
- La Libertad: Exige potenciar la División de Alta Tecnología de la PNP
- Trujillo: Preocupación por futuro de San Ildefonso
- Obra paralizada y convenio pendiente de suscripción mantienen en riesgo complejo deportivo en Trujillo
- La Libertad en alerta por lluvias de fuerte intensidad
- Gerardo Florián es el nuevo titular de la Gerencia Regional de Salud La Libertad
- La Libertad exige a Balcázar luchar contra el crimen
- En APP aseguran que no votaron por José Balcázar
- La Libertad: Ejecutivo asignará en abril presupuesto para III Etapa de Chavimochic