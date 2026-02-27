Frente a pronóstico de lluvias en la región La Libertad.
La Municipalidad Provincial de Trujillo puso en marcha un plan de acción frente a una posible afectación por lluvias intensas y activación de quebradas, ante los pronósticos climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la región.

Como parte de esta estrategia preventiva, el concejo provincial aprobó también el Plan Anual de actividades en Gestión del Riesgo de Desastres Provincial y el Reglamento Interno de Funciones en Gestión del Riesgo de Desastres, instrumentos técnicos que permiten organizar, articular y optimizar la respuesta de las distintas áreas municipales frente a cualquier eventualidad.

Entre las principales medidas adoptadas destacan la limpieza, descolmatación y encauzamiento de quebradas en puntos críticos de los distritos por donde discurren las aguas de lluvias, así como la identificación y monitoreo de zonas vulnerables ante posibles empozamientos de agua.

Estas acciones buscan reducir el impacto de los fenómenos naturales, prevenir inundaciones y garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal en diferentes sectores vulnerables de la ciudad.

