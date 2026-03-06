El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional PAIS, activó más de 230 Tambos en zonas rurales de 21 regiones como centros de ayuda para la población más vulnerable que pueda verse afectada por desastres ocasionados por lluvias.
Los Tambos que brindarán esta atención se encuentran en zonas rurales de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
En estos Tambos se almacenarán herramientas (picos, palas, botas y carretillas), así como bienes de ayuda (kits de abrigo, frazadas y carpas) que permitirán dotar de recursos estratégicos a la población.
