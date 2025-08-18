El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, viene participando en el evento mundial sobre Salud, equidad y territorio, que se realiza en Santiago de Chile. La autoridad edil fue invitado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta es la segunda invitación de carácter mundial en salud a la que la autoridad del distrito zapatero participa. Anteriormente, representó al Perú en Cuba.

Carranza Ventura fue invitado por el esfuerzo de combatir la anemia en el distrito de El Porvenir, donde se redujo de 32 % al 13 % en niños.

En el primer día los temas abordados fueron: monitoreo de DSS desde el ámbito local y subnacional, el rol de los Consejos Distritales de Salud en la acción intersectorial para el abordaje de las inequidades en salud en Perú, acciones colaborativas para la mejora de la salud y calidad de vida, abordaje intersectorial de la accidentabilidad de tránsito, entre otros.

En los siguientes días, también se tocaron tomas como rediseño de programas o estrategias para la integración de DSS en APS, Gobernanza y trabajo integrado para el abordaje de la salud y la calidad de vida y sus determinantes, así como una Mesa Redonda “Iniciativa de Determinantes Sociales de la Salud”.