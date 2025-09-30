Durante la IV Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pidió evaluar que se equipe al penal El Milagro con bloqueadores de señal de celular y arcos detectores con sensores infrarrojos de seguridad, para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

“Tenemos información que los equipos que tenía el penal no están funcionando a cabalidad hace buen tiempo y eso va en contra de lo que se planifique en esta lucha contra la inseguridad, dijo.

La autoridad edil dijo que es necesario contar con bloqueadores de comunicaciones en el establecimiento penitenciario.

“Es indispensable contar con el bloqueador de comunicaciones e internet que cubra toda el área que ocupa el penal y que garantice su eficacia; además de tener funcionando detectores infrarrojos de seguridad, para que no sigan ingresando celulares, chips, droga y otros artículos prohibidos”, añadió.