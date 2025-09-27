Durante el Foro Regional Paz, Seguridad y Justicia para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Virú, el alcalde provincial Javier Mendoza le pidió al general Oscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional del Perú, designe más agentes para su jurisdicción.

“Le pido a usted (general Oscar Arriola) que nos puedan enviar más efectivos policiales a la provincia, pero que ya estén destinados. Hoy tenemos 100 Dinoes, pero acaba el estado de emergencia y se van”, indicó Mendoza.

La autoridad edil destacó que en su provincia hay casos de extorsión todos los días, pero que la población ya no denuncia por temor a las represalias.