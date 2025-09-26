El Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad la transferencia de 80 motocicletas todo terreno y 30 camionetas pick up doble cabina 4x4, marca Toyota Hilux, destinadas a reforzar el trabajo de inteligencia y patrullaje de la Región Policial La Libertad.

La medida se enmarca en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad y el Ministerio del Interior, y responde al contexto de la vigente declaratoria de estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

Con esta decisión, los vehículos serán asignados a la III Dirección Territorial de Policía – Trujillo, a fin de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y otras amenazas que afectan a la ciudadanía.

“El trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior permitirá dotar a nuestra Policía de mejores herramientas para enfrentar la delincuencia y devolver la tranquilidad a las familias liberteñas”, señaló Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional de La Libertad.

Asimismo, remarcó que la transferencia de estas unidades móviles constituye un paso decisivo para mejorar la capacidad de respuesta inmediata de la Policía en zonas críticas.

“Sabemos que la población demanda resultados concretos frente a la ola de violencia, y por eso estamos dando prioridad a medidas que garanticen mayor presencia policial en las calles y carreteras de la región”, agregó.

La titular del Consejo Regional subrayó, además, que esta aprobación representa un mensaje de unidad política en la lucha contra la inseguridad.