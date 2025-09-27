De cuatro balazos fue asesinado un trabajador de una empresa minera en la provincia de Pataz.

La víctima ha sido identificada como Roberto Carlos Castañeda Acosta, de 31 años, quien al momento del ataque retornaba de jugar fútbol junto a sus compañeros de labores.

De acuerdo a las primeras informaciones, Castañeda Acosta recibió una llamada telefónica y les dijo a sus amigos que avancen y que luego los alcanzaría.

Luego, el mencionado fue hallado sin vida por la Policía y con impactos de bala en el cuerpo.

El occiso deja una niña de 4 años en la orfandad y sus familiares exigen justicia.

Con este homicidio, Pataz suma 43 muertos a manos de la criminalidad este año. A nivel de la región La Libertad, se han reportado 211 crímenes durante el 2025.