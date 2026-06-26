Un atentado con aparatos explosivos irrumpió la tranquilidad de los vecinos de la urbanización Palmeras del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo. El ataque, registrado la noche del último jueves, afectó la fachada de un departamento de la avenida El Palmar y dos modernas camionetas que se encontraban estacionadas frente al parque Guillermo Ganoza.

DE TERROR

El incidente ocurrió al promediar las 10:48 de la noche, cuando un fuerte estallido alertó a los residentes de la cuadra 2 de la calle Las Bugambilias. La explosión causó destrozos en la parte delantera, el parabrisas y las ventanas de la unidad de placa de rodaje THM-913, de color plata cielo. Asimismo, el detonante afectó la zona trasera de otro vehículo, de matrícula B9W-172 y color plata metálico.

La onda expansiva también alcanzó al edificio 234, donde la puerta de vidrio terminó resquebrajaba y algunas ventanas del segundo nivel cedieron por el impacto.

“Esto es un atentado terrorista”, manifestó un consternado vecino en Sol TV Noticias.

Foto: Ozono Televisión

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ingresaron al interior de la vivienda afectada para recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad y así identificar a los responsables.

Por otro lado, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) arribaron para recoger algunas evidencias y determinar el tipo de explosivo empleado. Al despliegue también se sumaron agentes de serenazgo de Víctor Larco Herrera y de Trujillo.

CAPTADO

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron a una persona que llevaba puesta una capucha y que llegó caminando mientras llevaba una bolsa de color blanco. Las imágenes muestran el momento exacto en el que deja los explosivos entre ambos vehículos que estaban en la vía pública, los enciende y huye rápidamente del lugar.

DETENIDOS

Según información policial, tras las diligencias se detuvo a una adolescente de 16 años y un ciudadano venezolano de 26 años. Ambos habrían participado en el ataque con dinamita.

Durante el interrogatorio, la menor supuestamente declaró haber colocado los explosivos.

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