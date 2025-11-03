La mañana del domingo, el equipo de rescate de la Policía Nacional del Perú logró recuperar el cuerpo de un joven de 22 años por inmediaciones del sector Shicun, en el distrito de Pataz.

Se trata de D.J.P.G., quien iba a bordo de la camioneta roja que terminó despistándose y cayendo al río Marañón la mañana del viernes 31 de octubre, en el límite de las provincias de Sánchez Carrión y Pataz.

Con el mencionado, ya son tres los cuerpos rescatados. Como se conoce, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)-La Libertad informó que se recuperaron los restos de la joven Y. A. R., de 19 años. Ella estaba al interior del vehículo e iba en el asiento del copiloto.

Luego, hallaron los restos de K. N. P. G., de 27 años, que estaba a orillas del Marañón, por el anexo de Shicun y Nimpana, en Pataz.

Cabe mencionar que, la noche de sábado, también lograron sacar el vehículo de las caudalosas aguas del río, pero no había ningún cuerpo.

SIGUE LA BÚSQUEDA

La Región Policial La Libertad informó que un equipo de la Unidad de Rescate Especializado y del Escuadrón de Drones Tácticos se sumaron a la búsqueda aérea y terrestre en zona de difícil acceso.

Hasta el momento, falta ubicar los restos de Omar Oswaldo Esteban Mauricio, quien era el conductor del vehículo que se dirigía de Trujillo a Pataz.

También de Osmar William Cortez Araujo, de 25 años, egresado de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).