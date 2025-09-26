La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recorrió los sistemas de agua potable y alcantarillado de la EPS Sedalib, para identificar los riesgos que podrían afectar la continuidad de estos servicios.

Se visitaron los sistemas en las localidades de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Chepén, Paiján, Puerto Malabrigo, Salaverry y Moche; y se recogieron aportes de los equipos zonales de Sedalib que permitirán fortalecer el proceso de gestión de riesgos de desastres.

El trabajo incluyó reuniones técnicas y la verificación en campo de las infraestructuras críticas, lo que permitió obtener información sobre su estado, las condiciones de operación y los factores externos que podrían afectar su sostenibilidad.

Ello permitirá elaborar el diagnóstico de riesgos que se incluirá en el Plan Maestro Optimizado (PMO) de la empresa prestadora.