La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentará, en audiencia pública, el proyecto de modificación del nivel y estructura tarifaria y la meta de gestión “Relación de trabajo” del estudio tarifario de la EPS Sedalib S. A., que le permitirá contar con más recursos para inversiones y mejoras en los servicios de agua potable y saneamiento.

La modificación obedece a lo dispuesto por el Decreto Legislativo (DL) n.° 1620, que modificó la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento (DL n.° 1280), impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que establece que la Sunass está obligada a realizar el rebalanceo tarifario de las empresas prestadoras.

El rebalanceo le permitirá tener un ingreso adicional a la EPS. Al respecto, la Sunass intensificará su seguimiento de la ejecución de inversiones de la empresa. Para proteger la economía familiar, se continuará aplicando los subsidios cruzados focalizados, para que las familias de menores ingresos económicos paguen una tarifa menor al costo real del servicio.

Así, en Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Florencia de Mora y Salaverry, los usuarios con subsidio cruzado focalizado (SCF), que consuman hasta 16 metros cúbicos (m3) de agua, tendrán una variación tarifaria de S/ 0.39 más por m3 en su recibo mensual. En tanto, los usuarios sin SCF, que consuman hasta 16 m3, tendrán una variación de S/ 0.49 por m3 en su recibo.

En tanto que, en Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla, los usuarios con subsidio cruzado focalizado (SCF), que consuman hasta 16 metros cúbicos (m3) de agua, tendrán una variación tarifaria de S/ 0.30 más por m3 en su recibo mensual. En tanto, los usuarios sin SCF, que consuman hasta 16 m3, tendrán una variación de S/ 0.38 por m3 en su recibo.

Asimismo, para aminorar el impacto en los usuarios de menores recursos, la propuesta incluye la modificación del factor de ajuste en la tarifa del primer rango (0 a 8 m3) de la categoría doméstico, de 0,96 a 0,89, lo que implica un mayor descuento en el primer rango de consumo.

La presentación del proyecto se realizará mediante audiencia pública virtual informativa el 1 de septiembre, de 4 p. m. a 7 p. m., y se transmitirá en el canal de YouTube de la Sunass (ver aquí en dicho horario: https://www.youtube.com/@sunassperu).