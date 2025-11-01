Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este retuvieron a cuatro adolescentes que estarían implicados en la detonación de un artefacto explosivo registrado la noche del martes 28 de octubre en los exteriores del mercado Miguel Grau, ubicado en el distrito de El Porvenir.

Según el acta de la intervención, la noche del viernes se retuvo a tres menores de 16 años y uno de 14 cuando se encontraban por inmediaciones del asentamiento humano Túpac Amaru V etapa.

A los menores, se les incautó cuatro celulares, tres cartuchos de dinamita, tres balas, dos stickers extorsivos y un sobre con droga.

Retenidos fueron puestos a disposición de la dependencia policial y se comunicó el caso a la Fiscalía de Familia de El Porvenir para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.