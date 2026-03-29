La Policía Nacional intervino a dos hombres que se hacían pasar por efectivos en la autopista de Salaverry, a la altura del kilómetro 5.7., en la provincia de Trujillo.
De acuerdo al atestado de la detención, la tarde del sábado, el personal de la comisaría de Salaverry sorprendió a dos ciudadanos, identificados como N. Ch. M. (31) y E. V. Ch. (28), que utilizaban indebidamente la indumentaria oficial de la PNP. Además, de presuntamente realizar labores de vigilancia en la vía pública, atribuyéndose funciones propias de la institución. El caso es investigado como presunto delito de usurpación de funciones.
Cabe mencionar que, los detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Salaverry para continuar con las pesquisas correspondientes.
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