Saúl Tacar, representante del partido político Perú Primero en la región La Libertad y candidato al cargo de diputado, calificó como “injusta” la condena de 14 años de prisión impuesta al expresidente de la República Martín Vizcarra por recibir coimas por parte de constructoras en los casos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua.

“Se sentencia por indicios y es un precedente catastrófico para todo el país, porque de ahora en adelante todo lo que digan las viejas chismosas es cierto. Dónde se ha visto que por dichos se juzgue a una persona”, cuestionó.

Tacar dijo que ahora trabajarán el doble para apoyar a Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, quien continuará como candidato a la presidencia por Perú Primero.