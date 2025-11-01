La Municipalidad Distrital de El Porvenir está organizando la Calzaferia del calzado 2025, a inaugurarse el 22 de noviembre 2025, en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, buscando dinamizar la economía del sector cuero y calzado, con la participación de un centenar de expositores del producto emblemático.

“Queremos que este año la Calzaferia sea la mejor de todas. Esto solo será posible si trabajamos unidos. Como municipio, hemos proporcionado todas las facilidades necesarias para que el calzado de El Porvenir llegue a todos los rincones del mundo”, destacó Juan Carranza Ventura, alcalde de El Porvenir.

El evento es un punto clave para dinamizar la economía de los fabricantes del cuero y calzado y todo el distrito de El Porvenir.

La Subgerencia de Actividades del Cuero, Calzado y Afines de la comuna, abrió las inscripciones gratuitas del 3 al 7 de noviembre en su oficina, ubicado en el cuarto piso del palacio municipal, para todos los emprendedores, micro empresarios y empresarios para que puedan participar en esta feria y ofrecer una amplia exposición y venta de calzado para niños, damas y adultos.

La Calzaferia El Porvenir, promete ser un evento destacado en el calendario regional, con más participantes y emprendedores de calzado con los últimos diseños y modelos exclusivos que van a presentar en los stands de exposición y venta a precios populares. Además, de una variedad de actividades complementarias, como espacios gastronómicos, artesanías y espectáculos artísticos y musicales.