Una cámara de videovigilancia captó cuando una mujer fue asaltada por delincuentes que la interceptaron cuando se encontraba por la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo.

Según las imágenes, todo ocurrió la noche del último miércoles.

La joven caminaba por la mencionada zona e iba mirando su celular; sin embargo, apareció una motocicleta con dos malhechores. Uno de ellos desciende para arrebatarle sus pertenencias, la agraviada reaccionó y arrojó el celular hacia la pista. El facineroso forcejea y la joven cae a la vereda. Luego, se lleva su cartera y escapa junto a su cómplice.

La víctima pide auxilio a los conductores de otros vehículos que transitaban por la zona. Además, se aprecia que recoge su dispositivo móvil de la pista.