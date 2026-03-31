Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Injertos de Sausal”, acusados de extorsionar al alcalde del centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama, en la provincia liberteña de Ascope.

VER MÁS: Dictan prisión preventiva contra presunto implicado en robo de vehículo en Trujillo

Según el atestado de la detención, la autoridad edil habría recibido mensajes intimidatorios para obligarle a pagar la suma de 30 mil soles. Los facinerosos amenazaban con atentar contra su integridad física y la de su familia. Tras acciones de inteligencia, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo ejecutó un operativo y capturaron a L.C.R.Z. (a) “Gorda Claribel”, J.E.M.H. (a) “Gordo Mejía” y J.L.S.M. (a) “Toncha”.

Durante la intervención se incautaron tres celulares con mensajes extorsivos y de coordinación, además de la cuenta y número de Yape que se habría usado para recibir dinero ilícito.

“La intervención permitió neutralizar a esta organización delictiva dedicada a amedrentar autoridades y ciudadanos”, informó la Región Policial La Libertad.