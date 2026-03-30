El Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva para un hombre que había sido detenido a bordo de una camioneta reportada como robada en la ciudad de Trujillo.

La medida coercitiva recayó contra José Antonio Hilario López, de 22 años, presunto implicado en el robo de la unidad vehicular. El internamiento al penal de El Milagro se logró también gracias al trabajo de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) Trujillo, quienes reunieron elementos de convicción para el sustento de la cárcel preventiva.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el jueves 26 de este mes, al promediar las 8 de la noche, cuando tres sospechosos llegaron hasta una calle de la Villa de los Contadores, en el distrito de Trujillo, donde estaba estacionado el moderno vehículo Toyota Hilux de placa de rodaje BVL-938. Tras unos minutos, lo llevaron con rumbo desconocido. Sin embargo, el personal de Carreteras Virú logró ubicar el vehículo a la altura del kilómetro 36 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Guadalupito.