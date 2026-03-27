Dos hombres fueron recluidos en el penal El Milagro de Trujillo, después que un Juzgado de La Libertad les dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra.

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La medida coercitiva recayó contra Julio Alexander Marcelo Gallardo y Francisco Alexander Coronel Vargas, por la presunta comisión del delito contra la salud pública en su figura de microcomercialización de drogas en agravio del Estado y, en concurso ideal, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en su figura de fabricación, comercialización, uso o porte de arma.

Se le atribuye a los imputados haber sido intervenidos, el 4 de marzo, en el parque del asentamiento humano 7 de junio del distrito de Chepén, en posesión de una bolsa de polietileno transparente con cierre hermético conteniendo en su interior una sustancia blanquecina pulverulenta al parecer clorhidrato de cocaína y dos bolsas de polietileno transparente conteniendo en su interior restos vegetales, hojas, tallos y semillas con características similares a cannabis sativa (marihuana) y tres envoltorios de papel cuaderno cuadriculado tipo kete, en cuyo interior contiene una sustancia parduzca pulverulenta con olor y características a pasta básica de cocaína (PBC).

También se les encontró un arma de fuego y seis cartuchos. Dichos investigados se encontraban a bordo de una motocicleta, sin placa de rodaje.